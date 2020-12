Milan, nuova idea per la mediana

MILANO – Il 4 gennaio si avvicina e i dirigenti delle squadre europee sono pronte a rinforzare le proprie rose. Il Cagliari, ad esempio, ha già chiuso per il ritorno di Nainggolan in Sardegna dall’Inter, mentre il Genoa per Vavro dalla Lazio. Il Napoli, ad esempio, è alle prese con il fuori rosa Milik e l’Atalanta con il Papu Gomez. Tante le operazioni chiuse nonostante la carenza di pecunia. E forse l’unica squadra italiana che può davvero spendere è il Milan.

LE ESIGENZE DEI ROSSONERI – Il Milan sta incantando in campionato (primo posto e nessuna sconfitta) nonostante le molte difficoltà che Pioli ha dovuto affrontare in questa prima parte di stagione. Il Covid, gli infortuni che hanno condizionato le scelte del tecnico. La difesa, nello specifico la coppia dei centrali, è stata rimaneggiata più volte: Romagnoli ha perso parecchie partite a causa dell’infortunio riportato la scorsa stagione. Kjaer ha saltato 7 partite. Gabbia tornerà a fine gennaio, Leo Duarte ha fatto i conti il coronavirus, mentre Musacchio è fuori dal progetto tanto che nelle ultime partite gli è stato preferito il giovanissimo Kalulu. Nella lista della spesa di Maldini e Massara dunque c’è l’arrivo di un nuovo centrale che possa permettere a Pioli di facilitare le rotazioni. Altra esigenza dei rossoneri è l’ingaggio di attaccante che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic: Rebic e Leao sono considerati più esterni che attaccanti centrali. Ma la lista alla spesa degli uomini mercato potrebbe aggiungersi anche un centrocampista.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il club di via Aldo Rossi starebbe valutando anche un acquisto a centrocampo. Tra i nomi seguiti da Massara e Maldini c’è quello del 19enne, segnalato agli uomini mercato dagli scout rossoneri. Il club di via Aldo Rossi avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del ragazzo, ma resta da capire se si sta lavorando a un’operazione per gennaio o per l’estate.