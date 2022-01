I numeri di Milan-Genoa di ieri sera: ecco le curiosità

Milan-Genoa di ieri sera è stata una partita difficile e sudata per i rossoneri. Andiamo a vedere i numeri e le curiosità

Il Milan di Stefano Pioli è approdato ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria di ieri sera contro il Genoa. La partita in questione è stata sudata da parte dei rossoneri, i quali alla fine hanno avuto la meglio. 120 minuti che rischiano però di restare nelle gambe dei rossoneri in vista dei prossimi impegni. Il primo in ordine cronologico è quello contro lo Spezia di Thiago Motta lunedì alle ore 18.30 e valido per il match di campionato . Per l'occasione mancherà quasi sicuramente Tomori uscito per infortunio ieri sera.

“Una vittoria arrivata ai supplementari, che permette al Milan di accedere ai Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Queste le statistiche più interessanti sul match da poco concluso: 1- Il Milan ha superato gli Ottavi di Coppa Italia in tutte le ultime 13 edizioni della competizione. 2- Milan (11) e Genoa (9) sono le due squadre che sono andate più volte ai supplementari in Coppa Italia dal 2011/2012 in avanti. 3- Rafael Leão ha preso parte a quattro gol nelle tre gare giocate nel 2022: due reti (entrambe da subentrato) e due assist. 4- Theo Hernández è il primo difensore di Serie A che è andato in doppia cifra di partecipazioni attive in stagione considerando tutte le competizioni: quattro reti e sette assist (grazie ai due passaggi vincenti di oggi). 5- Tutte le sei reti stagionali di Olivier Giroud in tutte le competizioni sono state segnate in casa”. Questo il comunicato del Milan sul proprio sito ufficiale in merito al match vinto ieri sera dai rossoneri sul Genoa in Coppa Italia.