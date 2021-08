Milan, novità in attacco: spunta il giovane talento azzurro

Il Milan, dopo aver praticamente chiuso per Florenzi, vuole regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante. E torna di moda l'Azzurro...

Redazione Il Milanista

La dirigenza rossonera sta definendo con la Roma il passaggio di Alessandro Florenzi al Milan. Il jolly giallorosso, dopo aver vestito la maglia giallorossa per 10 anni e quelle di Valencia e PSG, nelle prossime ore prenderà un aereo che lo porterà a Milano dove inizierà la sua nuova avventura. Un'avventura senza il suo numero 24 e c'è chi scommette su quale numero indosserà il classe '90.

Maldini e Massara stanno mettendo a segno un colpaccio. Soprattutto per quanto riguarda le cifre dell'operazione: 1 milione per il prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro. Un vero affare.

Ma il mercato del Milan non si conclude qui: oltre a Yacine Aldi e un Mister X per la trequarti il management rossonero vuole prendere un giovane attaccante da far crescere sotto le guide esperte di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Novità in attacco: spunta il talento azzurro

A rivelare la volontà di ingaggiare un terzo attaccante è stato lo stesso Maldini il giorno dei sorteggi dei calendari. Il primo nome seguito dai rossoneri è stato Kaio Jorge, ma alla fine il brasiliano è andato alla Juve.

Ma nelle ultime ore l'obiettivo per l'attacco è un altro giocatore. A riportare la notizia è il portale FootMercato che sottolinea come il Milan stia valutando il classe 2001 Pietro Pellegri del Monaco. L'avventura dell'ex Genoa nel Principato non è stata delle migliori visto che, per via della pubalgia e di altri acciacchi, ha fatto difficoltà a trovare continuità.

I monegaschi lo avevano ingaggiato nel 2018 dal Genoa dove, in appena 10 presenze in Serie A, aveva realizzato ben 3 gol. La prima stagione in Ligue Pellegri ha collezionato appena 3 presenze, 3 presenze la stagione successiva e un gol e l'ultima 17 presenze e un gol segnato al neo portiere del Milan Maignan, quando difendeva i pali del Lille.

Il contratto del giovane attaccante scadrà a giugno 2022 e il Monaco non sembra essere intenzionato a rinnovarlo. Il Milan guarda e studia il dossier di Pellegri con la volontà di prenderlo in prestito, ma affinché questa pista diventi praticabile il club del Principato deve prima rinnovare il contratto all'ex Genoa per poi vestire il rossonero.