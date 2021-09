Milan, non sottovalutare la Juve

Dopo essere uscito a testa da Anfield il Milan è consapevole delle proprio forze e affronterà la Juve senza la paura dello Stadium

Redazione Il Milanista

Il Milan questa sera affronterà i bianconeri della Juventus di Max Allegri. Un match che chiude le prime tre partite difficilissime e ravvicinate dei rossoneri che, in una sola settimana, hanno affrontato la Lazio a San Siro e il Liverpool ad Anfield. Partite di prestigio che fanno crescere il gruppo, ma dalle parte di via Aldo Rossi c'è la consapevolezza di andare oggi a Torino e poter battere i bianconeri.

E una vittoria da parte della banda di Stefano Pioli potrebbe segnare un'importante allungo sulla Juve, che sarebbe ferma a un punto in classifica, certificando una piccola crisi ma soprattutto in caso di punti il Milan manterrebbe il primo in classico superando l'Inter in classifica.

Ma attenzione a sottovalutare i bianconeri. La Juve è ferita, ma questo non vuol dire che per vincere non servirà la partita perfetta. Anzi Pioli dovrà essere bravo a replicare la vittoria contro i bianconeri di quattro mesi.

Certo non è facile perché, come sottolineato da Il Corriere della Sera, perché nonostante la sconfitta riportata ad Anfield il Milan ha nuove consapevolezze e certezze. Dopo aver tenuto botta al Liverpool (e al proprio tifo) ora i ragazzi di Pioli non temono neppure lo Stadium, fattore che negli anni passati ha sempre aiutato la Juventus.

Il lato negativo della partita però sono le tante assenze di Stefano Pioli costretto a lasciare a Milano il leader della formazione Zlatan Ibrahimovic, non ancora al top, e Olivier Giroud. Basta? Purtroppo no. L'ex Bologna e Lazio deve rinunciare anche a Calabria e rischia di dover rinunciare anche a Mike Maignan.

Il Milan ha ben 8 punti di vantaggio sulla Juve, ma Pioli è uomo di campo e sa bene che una sconfitta non distruggerebbe il lavoro fatto finora. Come sa che i bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi in campionato. La difficoltà è tenere con i piedi per i rossoneri senza frenare l'entusiasmo, consapevoli che se i ragazzi di Pioli giocheranno come sanno, con la manovra fulminea, il match potrebbe mettersi subito in discesa.