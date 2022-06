Milan, nuovo nome se salta Sanches: servono 20 milioni

Si complica la pista che porta al centrocampista rossonera. Maldini e Massara valutano un nuovo nome per sostituire Frank Kessié.

Il PSG non molla Renato Sanches e il Milan deve pensare a delle strategie alternative. I francesi vogliono tentare l'affondo, forti della presenza di Luis Campos e Galtier, da poco ufficializzato. I rossoneri sperano ancora in un sì del loro promesso sposo, ma il buon esito è ormai in forte dubbio. Manzonianamente sembra essere un matrimonio che non s'ha da fare. Ecco quindi che Maldini e Massara hanno dato ufficialmente inizio al casting per il post-Kessié. L'ivoriano tra pochi giorni verrà ufficializzato dal Barcellona e a Milanello urge trovare un sostituto.

Tra le varie alternative sondate dalla dirigenza del Diavolo, spunta un nuovo nome in forza in Premier League. Il profilo attenzionato dalla società risponde al nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 di proprietà dell'Aston Villa. La squadra di Birmingham lo ha riscatto dal Manchester City nell'estate del 2019 per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Gli inglesi partono da una valutazione di 30 milioni per lasciar partire il calciatore, ma il contratto in scadenza nel 2023 del brasiliano, potrebbe abbassare il costo dell'operazione. Il Milan infatti spera di poter chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni, difficile ipotizzare al momento che i rossoneri spenderanno più di tale somma.

Secondo quanto rivela TMW ieri pomeriggio sarebbe andato in scena un incontro con gli agenti italiani del calciatore per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. Il Diavolo qualora saltasse Sanches sarebbe seriamente intenzionato a considerare Douglas Luiz come piano B. Un profilo più simile a quello di Frank Kessié per caratteristiche e per stile di gioco. Meno dinamico di Sanches, è un mediano più puro rispetto al portoghese ma è stato impiegato spesso anche da mezzala. I numeri non saltano all'occhio: 2 gol e 3 assist nell'ultima stagione, ma è un calciatore sempre presente nel centrocampo, come dimostrano le 34 presenze in campionato dell'ultima stagione.