Milan, nome nuovo per la difesa. Sfida ai bianconeri

MILANO – Il Milan è prossimo a vincere il titolo di Campione di inverno con la speranza poi di diventare Campione d’Italia. E proprio con questo obiettivo Maldini e Massara stanno lavorando per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Le necessità sono note: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Al momento però la dirigenza rossonera ha dovuto incassare il soprasso all’ultima curva per Kouadio Koné da parte del Borussia Monchengladbach. In difesa piace molto Simakan ma, visto che sul giovane francese c’è anche il Chelsea , i rossoneri si vogliono tutelare seguendo anche profili.

Le alternative al giocatore francese sono Ajer del Celtic, con i quali c’è in ballo anche il futuro di Laxalt, Kabak dello Schalke 04. Ma nelle ultime ore si è aggiunto anche un nome nuovo, mai accostato finora. Si tratta di Kamil Piatkowski. Il ragazzo, classe 2000, è ritenuto uno degli astri nascenti del calcio polacco. Un giocatore moderno capace di giocare in più ruoli e posizioni: centrale, terzino, esterno e mediano. Maldini e Massara, con l’acquisto di un solo giocatore, potrebbero risolvere tutti i problemi di formazione.

Piatkowski dopo aver indossato le maglie di Karpaty Krosno allo Zalglebie Lubin nel 2019 è passato al Rakow, club che al momento lotta per lo scudetto nel campionato polacco. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com i rossoneri avrebbero mandato anche i loro scout per seguire da vicino il ragazzo. Sul classe 2000 ci sono molti club tedeschi, sempre attenti ai potenziali talenti, e anche un club italiano. Si tratta dell’Udinese dei Pozzo che già in estate aveva provato a portare il ragazzo in Friuli. Una trattativa confermata anche dal presidente del club polacco che ha recentemente ha dichiarato di aver rifiutato un’offerta da tre milioni. Maciej Zielinski, direttore della Prosport Manager, agenzia che cura anche gli interessi di Piatkowski ai microfoni di TMW ha parlato così del suo assistito: “E’ un ragazzo interessante, gioca al Rakow e pochi giorni fa il Presidente ha ammesso che l’Udinese lo cercava in estate. Io non lo confermo ma non posso negarlo. Kamil un centrale moderno, alto, forte fisicamente, bravo palla al piede. E’ la direzione in cui va un centrale moderno, le squadre moderne giocano così. L’uomo in quel ruolo deve essere quasi il più veloce e lui nonostante la stazza lo è. Se tutto va come pensiamo, o adesso a gennaio o in estate si trasferirà sicuramente. E’ richiesto in tanti paesi, ne stiamo parlando anche in questi giorni”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<