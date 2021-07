Milan-Nizza | Pagelle: esordio da sogno per Giroud ma diavoli appena sufficienti

Stasera, all'Allianz Riviera, si è visto un Milan un po' spento, le assenze si sento e sebbene i rossoneri hanno saputo tener testa, il Nizza è stato superiore

Redazione Il Milanista

Il Milan chiude il terzo test precampionato con un pareggio. Finisce 1 a 1 in rimonta la sfida con la sfida con il Nizza; al rigore di Gouiri, risponde il colpo di testa di Olivier Giroud, che battezza il suo esordio con il primo gol in rossonero. Tra i migliori della squadra di Pioli il capitano Alessio Romagnoli, male invece Tonali e Leao. Ecco le pagelle di Nizza-Milan.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan: Il portiere all'esordio con la maglia rossonera non delude. Seppur venga chiamato raramente in causa, si dimostra sempre sicuro sulle uscite, calmo nel gioco e grintoso nel richiamare e spronare i compagni. VOTO: 6. Dal 46′ subentra Tatarusanu, che intuisce la direzone del rigore ma non riesce ad intervenire. Poi amministra. VOTO: 6.

Davide Calabria - Rientro difficile per il terzino rossonero. Il calciatore reduce da un infortunio si scontra con un carichissimo Justin Kluivert, che evidenzia tutta la loro differenza fisica; spinge poco e spesso è in ritardo in fase difensiva. VOTO: 5. Al 46′ è sostituito da Gabbia, che sembra più accorto e puntuale del compagno, ma manca anche lui di inventiva e spinta. VOTO: 5,5.

Tomori - Difficoltà anche per il centrale inglese, che non sempre riesce a compensare le sue disattenzioni difensive con la magistrale velocità. VOTO: 5,5. Esce al 61' per Conti che pur sbagliando l’ultimo cross della partita, si toglie la soddisfazione di indossare la fascia di capitano. VOTO: 6.

Alessio Romagnoli - Il capitano rossonero regala al Milan una prestazione piena di orgoglio. E con un grande recupero nel primo tempo, in extremis su Da Cunha, salva i diavoli dalla prima rete, cercando di rilanciarsi alla corte di Pioli. VOTO: 6,5. Il difensore cede il posto al 70′ a Caldara che porta a termine una partita da "ordinaria amministrazione". VOTO: 6.

Theo Hernandez - Il francese non spinge tantissimo, ma a differenza del collega sull'altra fascia non soffre in fase difensiva e tiene botta. Poco efficace nella manovra di attacco, la freccia rossonera è stata soppressa questa sera. I diavoli viaggiano in seconda classe e si sente. VOTO 5,5. Al 66' esordisce Fode Ballo-Touré, il francese si mostra voglioso e pronto fin da subito, spinge e contiene bene. VOTO:6.

Sandro Tonali - Soffre tremendamente la vivacità dei calciatori offensivi del Nizza. Incapace di tenere il centrocampo, si guadagna un inutile cartellino giallo. Perde diversi palloni e smista poco il gioco, la sua immaturità si sente, di certo non è ancora pronto a sostituire Kessié. VOTO: 5. Dall’87’ Di Gesù. VOTO: s.v.

Tommaso Pobega - Partita in ombra quella del centrocampista ex-Spezia. Se nelle prime uscite aveva convinto, oggi è rimandato. VOTO 5,5. Sostituito al 61′ da Maldini, che si presenta sicuro e ricco di fantasia. Il talento c'è ma la concentrazione va mgliorata. VOTO: 6,5.

Saelmaeker - Poco brillante e incisivo. Si limita a fare il minimo indispensabile, senza spunti o strappi particolari non sfrutta la fascia né riesce a penetrare l'area avversaria. VOTO 5. Dal 61′ c'è Castillejo, che mette in campo tanta corsa e fornisce l’assist per il gol di Giroud: ottimo precampionato il suo. VOTO: 6.5.

Brahim Diaz - Dopo il debutto con il numero 10 contro il Modena, la indossa anche all'Allianz Arena. I risultati, però, non sono gli stessi. Illumina poco la serata francese. VOTO 5. Al 71′ entra Rebic, il croato non è al massimo della condizione e si vede, poco brillante se non invisibile. VOTO: 5,5.

Krunic - Pessima serata per l'ex-Empoli che commette il fallo da rigore. Lavora tanto ma in modo sporco, falloso e utile solo in fase difensiva no da il giusto apporto alla formazione di Pioli. VOTO 5,5.

Rafael Leao - Il portoghese cerca di mettersi in mostra ma non riesce. Cerca spesso l'uno contro uno ma non gli riesce mai; appare spento e demotivato, forse sente su di sé la bocciatura del mister. VOTO 5. Esordio da sogno per Oliver Giroud, che dopo qualche istante, con il primo pallone toccato, riaggancia il Nizza e mette il Milan di nuovo in partita. VOTO: 7.

Stasera, all'Allianz Riviera, si è visto un Milan un po' spento. Le assenze si sento e sebbene i rossoneri hanno saputo tener testa, al Nizza, nettamente più avanti dal punto di vista della preparazione, i francesi hanno meritato di più. Nonostante tutto, Pioli ha schierato il miglior Milan possibile, al netto delle condizioni fisiche e dei pochi allenamenti nelle gambe dei nuovi arrivati. VOTO 6.