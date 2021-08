Milan-Nizza: le parole dei protagonisti nel post-partita

Matteo Gabbia e Sandro Tonali hanno commentato la prestazione rossonera e l'esordio dei nuovi compagni francesi

Ieri sera è andata in scena la terza amichevole dei rossoneri: Milan-Nizza terminata 1 a 1. Poco dopo il triplice fischio, a bordo campo, i microfoni di Milan-tv hanno incontrato alcuni dei protagonisti per commentare con loro il match e l'esordio dei due nuovi acquisti.

Il primo ad esporsi sulla prestazione rossonera è stato Sandro Tonali , uno dei giocatori con il minutaggio più alto della gara: "E’ stata una partita dal ritmo alto, che ci dà minuti a tutti quanti. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa bene giocare queste partite in questa fase del pre campionato, anche con il caldo e con il pubblico. È bello e giusto tornare così. Speriamo che accada anche a San Siro. Noi siamo il Milan, non dobbiamo basarci e fermarci sul singolo avversario, ma dobbiamo giocare secondo le nostre idee a prescindere da chi abbiamo di fronte. Il Nizza oggi ha dato tutto".

Su Giroud, Maignan e Ballo-Touré: "Sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi e di come vogliano esser partecipi in questa stagione".