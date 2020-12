Milan, nelle prossime ore incontro con Ramadami?

MILANO – Il Milan vuole continuare a restare in cima alla classifica di Serie A. Per questo motivo Maldini e Massara stanno preparando un colpo per il mercato di gennaio. Con molta probabilità alla corte di Pioli arriverà un difensore visto come il reparto con meno ricambi. Secondo quanto riportato da TMW nelle prossime ore la dirigenza rossonera dovrebbe incontrare l’entourage di Milenkovic, visto che Fali Ramadani è in città. Il summit potrebbe risultare decisivo per il futuro del serbo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<