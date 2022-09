Qui Nazionali – Bene Giroud e Lazetic, mattatori in Nazionale

Vediamo i risultati delle Nazionali dove giocano i rossoneri di Stefano Pioli. Bene Olivier Giroud e Marko Lazetic

Redazione Il Milanista

In questi giorni sono tanti i rossoneri impegnati con le proprie Nazionali. In attesa degli italiani in campo tra pochi minuti guardiamo gli altri risultati: "La Francia batte 2-0 l'Austria allo Stade de France di Parigi e coglie la sua prima vittoria in UEFA Nations League. I transalpini si portano avanti al 56' con un'azione in progressione di Mbappé e sigillano il risultato al 65' con il colpo di testa di Giroud su assist di Griezmann. Olivier sale a 49 marcature in nazionale, a due lunghezze di distanza da Henry, diventando il francese più anziano ad aver segnato con la maglia de Les Bleus. Maignan scende in campo per 45 minuti prima di essere sostituito da Areola nell'intervallo. Assente Theo Hernández".

Gli altri risultati

"Il Belgio mantiene a galla le proprie possibilità di giocarsi le Final Four della UEFA Nations League grazie alla vittoria per 2-1 sul Galles marcata dai gol di De Bruyne e Batshuayi. Apparizione per De Ketelaere nel finale, panchina per Saelemaekers. Il primato del girone sarà deciso dal confronto diretto con l'Olanda, appuntamento all'Amsterdam Arena per domenica 25 settembre alle ore 20.45".

Kjaer no, Lazetic sì

"Notte amara per la Danimarca di Simon Kjær che perde 2-1 con la Croazia e si fa scavalcare in vetta al proprio gruppo. Il rossonero parte titolare al centro della difesa, per poi essere sostituito al 72'. Marko Lazetić trova la via del gol nel successo della sua Under 21 con la Finlandia, bissando la rete realizzata con il Milan Primavera nell'ultima gara di Youth League. L'attaccante del Milan è bravo ad inserirsi in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e con un bel tocco al volo firma il 2-1 per la Serbia".