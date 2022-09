Rossoneri in Nazionale: Pobega in evidenza, pari tra kalulu e Vranckx

Sul sito del Milan è presente un comunicato che recita: “Un'altra vittoria, ancora più importante, ha regalato all'Italia la qualificazione alle Final Four di Nations League. A Budapest gli azzurri hanno battuto 2-0 l'Ungheria, grazie ai gol di Raspadori nel primo tempo e Dimarco nella ripresa, sorpassando i magiari in classifica e raggiungendo, nella giornata conclusiva del girone, il primo posto nel Gruppo 3 di Lega A. Tommaso Pobega, come con l'Inghilterra, ha avuto spazio a gara in corso, stavolta dal 72' in poi (al posto di Jorginho) collezionando così la sua terza presenza in azzurro. La Nazionale del CT Mancini, a giugno, proverà a conquistare il trofeo”.

“Nel "Derby" tra Kalulu e Vranckx, in Under 21, la Francia e il Belgio hanno pareggiato 2-2 a Valenciennes: Ramazani, Verschaeren, Nianzou e Wahi i marcatori nell'ordine. Pierre è stato impiegato dal 59' in avanti come centrale difensivo, mentre Aster ha giocato tutti i novanta minuti come mediano nel 4-2-3-1. Infine, Fikayo Tomori e Marko Lazetić non hanno preso parte, rispettivamente, a Inghilterra-Germania 3-3 (Nations League a Londra) e Serbia-Francia 3-1 (Memorial "Stevan Ćele Vilotić" U19 a Subotica)”. Questo il comunicato ufficiale presente sul sito del Milan in merito ai risultati dei rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali nella giornata di ieri.