Milan-Napoli | Ultime di formazione: duplice tensione per le assenze

Quella di domenica sera, nonostante i tanti assenti tra le file di entrambe le squadre, sarà sicuramente una partita spettacolare. Milan e Napoli hanno dato prova in questa stagione di grande forza, capacità di far male all’avversario e...

Redazione Il Milanista

Quella di domenica sera, nonostante i tanti assenti tra le file di entrambe le squadre, sarà sicuramente una partita spettacolare. Milan e Napoli hanno dato prova in questa stagione di grande forza, capacità di far male all'avversario e solidità difensiva. Si scontreranno però per l'appunto, pieni di indisponibili ed ancora, a poche ore dal match, di dubbi di formazione.

STESSA STRATEGIA - Sia Pioli che Spalletti vorrebbero arrivare alla vittoria e imporsi come anti-Innter, tramite un gioco bello ed efficace. Tramite due 4-2-3-1 che puntano alla porta in modi diversi, il Milan con la devastante gamba dei suoi uomini, il Napoli con la tecnica ed il palleggio stressante.

ULTIME DA MILANO - Nel Milan Romagnoli sostituirà ancora il lungodegente Kjaer, terzino destro in retroguardia sarà Florenzi (in leggero vantaggio su Kalulu). Tonali-Kessie in mediana, Ibra guiderà l'attacco sostenuto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Messias. Theo Hernandez in dubbio causa febbre: sabato giornata decisiva.

ULTIME DA NAPOLI - Mario Rui si è allenato nuovamente in gruppo ma resta in dubbio, se non dovesse farcela toccherà a Malcuit con Di Lorenzo spostato a sinistra. Arruolabile anche Lobotka, in ballottaggio con Demme. Anguissa titolare a centrocampo, ok Zielinski che dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Politano e Lozano: rebus Insigne. Out Fabian Ruiz.

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Napoli per il match di domenica sera a San Siro:

MILAN: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

NAPOLI: Ospina; Malcuit, Rrahmanim, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.