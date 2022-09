Verso Milan-Napoli, Spalletti svela: “Simeone o Raspadori? Ecco chi gioca”

La squadra di Pioli ospiterà il Napoli a San Siro, con l'assenza di Osimhen Spalletti sa già chi schierare tra Simeone e Raspadori

Redazione Il Milanista

Archiviata con una vittoria la sfida contro la Dinamo Zagabria, il Milan prepara la sfida contro il Napoli. Un big match che chiuderà il 7° turno di campionato di Serie A 2022/23. Sarà una sfida condizionata da due assenze pesanti su tutte: Leao per il Milan, Osimhen per il Napoli. Come Pioli, anche Luciano Spalletti dovrà ricorrere a delle scelte obbligate di formazione vista l'assenza del nigeriano.

Il tecnico degli azzurri, però, sembra aver già chiare le gerarchie su chi schierare dal 1' minuto tra Raspadori e Simeone nella gara contro i rossoneri. Dopo la sfida di Champions League, vinta dagli azzurri contro i Rangers, il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa:

"Si gioca ogni 3 giorni e abbiamo 5 cambi. E’ chiaro che c’è bisogno di un po’ di fortuna, ma all’inizio c’è da lottare sui palloni e Simeone è più adatto di Raspadori. Far entrare Raspadori nel momento giusto della partita è una scelta, non perché gli ho preferito questo o quell’altro. Ormai funziona così, bisogna tenersi in panchina il migliore per fargli decidere la gara con più facilità quando il ritmo cala e lui è fresco…e va a finire così".

Il Milan scoprirà le scelte ufficiali del Napoli il giorno della gara ma dalle parole rilasciate si evince l'idea tattica di Spalletti. Come avvenuto già nelle ultime due sfide dei partenopei, il tecnico di Certaldo potrebbe partire ancora con Simeone da titolare per poi far subentrare Raspadori nella ripresa. Quando è entrato dalla panchina l'ex Sassuolo ha sempre avuto un impatto positivo, Pioli e il Milan sono stati avvisati.