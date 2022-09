Verso Milan-Napoli, Raspadori o Simeone dal 1′? Ecco chi è in vantaggio

L'assenza di Osimhen obbliga Spalletti alla scelta di uno tra Raspadori e Simeone. Chi partirà titolare nel big match? In vantaggio c'è...

Redazione Il Milanista

Così come il Milan non potrà contare su Rafael Leao, il Napoli non avrà Victor Osimhen per la gara di domani sera. I due ex Lille sono i grandi assenti di serata e richiedono dei sostituti. Come Pioli, anche Luciano Spalletti sta cercando la soluzione per sostituire il nigeriano. Ecco che per il Napoli scalpitano per un posto da titolare Raspadori e Simeone.

Sia l'ex Sassuolo che l'argentino stanno trovando molto spazio e nelle ultime uscite Spalletti ha preferito far partire El Cholito titolare, facendo subentrare a gara in corso Raspadori. L'ingresso in campo dell'ex neroverde ha spaccato la partita per gli azzurri, come nel caso della gara contro lo Spezia o dell'ultima in Champions League contro i Rangers.

Al termine della gara contro gli scozzesi, le parole di Spalletti confermavano proprio questa chiave tattica. Secondo quanto riporta Repubblica, al momento in vantaggio per una maglia da titolare c'è Raspadori. Il Milan dovrà fare attenzione, Jack ha un conto aperto con San Siro, dove ha già segnato due gol: uno ai rossoneri e uno ai nerazzurri. Il Milan conoscerà le scelte di formazioni ad un'ora dall'inizio del match e non è da escludere che Spalletti possa giocarsi questa carta a gara in corsa, nonostante le indiscrezioni riportano di Raspadori in vantaggio su Simeone.