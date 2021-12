Milan-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Domenica alle 20:45 a San Siro scenderanno in campo Milan e Napoli. Vediamo insieme le probabili scelte dei due allenatori.

Redazione Il Milanista

Una delle tante sfide scudetto di quest'anno. Separate da soli tre punti, Milan e Napoli si affronteranno domenica sera alle 20:45 a San Siro, nella gara valevole per la 18a giornata di Serie A. Rossoneri che devono riscattare la brutta prestazione di Udine. I tre punti potrebbero risollevare il morale della squadra, oltre a consentire di restare in scia ai nerazzurri, che non dovrebbero aver problemi con la Salernitana. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Pioli è alla ricerca della prima vittoria contro Spalletti. Nei 10 precedenti, l'allenatore toscano ne ha vinti 7, con 3 pareggi, e nessun vittoria per Pioli. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Pioli manda in campo il consueto 4-2-3-1. Davanti a Maignan, ci saranno Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori e Kalulu, in vantaggio su Florenzi. Tornano in campo dal primo minuto Tonali e Kessiè, che erano partiti dalla panchina a Udine. Sulla trequarti sono certi di una maglia da titolare Brahim Diaz e Saelemaekers, mentre si giocano il posto Krunic e Junior Messias, con il primo al momento favorito. Punta centrale Zlatan Ibrahimovic, con la possibilità per il tecnico rossonero di far entrare nel finale Olivier Giroud, che dovrebbe tornare a disposizione.

Dopo aver scontato le due giornate di squalifica, Spalletti torna in panchina con i suoi. 4-2-3-1 per vincere a Milano. Tra i pali Ospina. Coppia centrale di difesa composta da Rrahmani e Juan Jesus, data l'assenza di Koulibaly e il ritorno all'Olympiakos di Manolas. Sugli esterni, a destra di Lorenzo, a sinistra Mario Rui, che dovrebbe riuscire a recuperare. In mezzo al campo torna titolare Anguissa, affiancato da Demme. Sulla trequarti dovremmo trovare Politano, Lozano e Zielinski, che dovrebbe smaltire la sindrome influenzale. Da valutare le condizioni del capitano Lorenzo Insigne. Riferimento offensivo Mertens.