Milan-Napoli, polemiche anche sul gol decisivo di Elmas

Il Milan perde in casa contro il Napoli per 1-0. Il gol viene firmato da Elmas, ma c'è un'irregolarità che ha creato diverse polemiche.

Redazione Il Milanista

Il big match di San Siro finisce 1-o per il Napoli. Il Milan viene così agganciato in seconda posizione a quota 39 punti dai partenopei, mentre i cugini nerazzurri volano a +4 e sono campioni d'inverno con un turno di anticipo. Nella ripresa i rossoneri cercano in tutti i modi il gol del pareggio. Lo trovano nel finale, ma la rete di Kessiè viene annullata per un fuorigioco discutibile di Giroud. Le polemiche sono state tante, ma non solo questo episodio è finito sotto la lente di ingrandimento.

Il gol decisivo per i partenopei è stato segnato dopo 5 minuti da Elmas, a seguito di un calcio d'angolo battuto da Zielinski. Ma prima del corner, Lozano conquista una rimessa laterale sulla trequarti avversaria. In realtà il messicano anticipa Ballo Touré nell’intervento ed è lo stesso numero 11 degli azzurri a toccare per ultimo il pallone. Dunque, rivendendo le immagini, il fallo laterale sarebbe dovuto andare ai rossoneri. Da quella rimessa laterale, si genera poi il calcio d'angolo che porta in vantaggio gli uomini di Spalletti. L'episodio, però, non può essere sottoposto, da regolamento, all'attenzione del VAR.

Questo il commento sull'episodio dell'ex arbitro Graziano Cesari: "Il gol del Napoli nasce da un angolo arrivato dopo una rimessa laterale a favore del Milan data al Napoli. Lozano tocca con il piede destro anticipando Ballo Touré e l’assistente probabilmente non vede il pallone perché sta saltando. E' un errore sfortunato, se non fosse arrivato il gol non saremmo qui a parlare di una rimessa laterale".