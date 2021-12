Milan-Napoli, la partita dei superstiti: ecco la situazione

Domenica sera si affrontano Milan e Napoli Due delle squadre con il maggior numero di infortunati. Questa la situazione delle due squadre.

Il big match della 18a giornata andrà in scena domenica sera alle 20:45 . Nel posticipo il Milan ospiterà a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, che torna sulla panchina degli azzurri dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Alla fine della 13a giornata , le due squadre erano andate di pari passo. Primato in classifica condiviso, con 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta . Ed entrambe, nell'ultimo mese, hanno lasciato per strada molti punti, a favore dei nerazzurri che hanno rimontato e ora comandano il campionato. Il motivo? Sicuramente tra i principali c'è il grande numero di infortuni che hanno subito le due squadre. Ecco la situazione degli indisponibili nella sfida tra la seconda e la quarta della classe, separate da tre punti.

In casa Milan è sempre più probabile l'assenza di Rafael Leao, che non riesce a recuperare dalla piccola lesione al bicipite femorale. Stesso discorso per Ante Rebic, che farà di tutto per essere in campo nell'ultima dell'anno contro l'Empoli, ma è un'ipotesi complicata. Ad Empoli dovrebbe rivedersi Davide Calabria, che tenta di recuperare dall'infortunio al polpaccio subito in Nazionale. Le buone notizie arrivano da Olivier Giroud, con il francese che è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe scendere in campo domenica con un minutaggio ridotto. Sempre ai box Simon Kjear, al rientro nel nuovo anno Pietro Pellegri.