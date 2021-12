Milan-Napoli, la designazione arbitrale del big match

Scelta la designazione arbitrare della grande sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Fischietto affidato a Davide Massa.

Nella 18a giornata di Serie A il Milan affronterà il Napoli. La partita andrà in scena nel posticipo della domenica sera, a San Siro alle 20:45. Entrambe le squadre stanno attraversando il momento più complicato della loro stagione, complici i numerosi infortuni che hanno subito nelle ultime settimane. L'obiettivo per i rossoneri è quello di conquistare i tre punti, allungando a +6 sui partenopei, per rimanere aggancianti ai cugini nerazzurri che domani affronteranno l'ultima in classifica.