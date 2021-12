Milan-Napoli, parola agli esperti

In vista della grande sfida di San Siro di stasera tra Milan e Napoli, diversi esperti sono intervenuti a Sky Sport per dire la loro.

Stasera alle 20:45 a San Siro il Milan e il Napoli si affronteranno nel posticipo che concluderà la 18a giornata di Serie A . E' stata definita la partita delle assenze, visto l'elevato numero di indisponibili tra le due squadra. L'ultima defezione, in ordine di tempo, quella di Theo Hernandez . Ma rimane comunque una gara affascinante e, soprattutto, importante per la corsa allo scudetto . Intervenuti ai microfoni di "Sky Sport", alcuni opinionisti hanno voluto esprimere il loro pensiero sul big match di stasera.

Giancarlo Padovan: "Mi aspetto una partita enigmatica. Ci sono tanti assenti da entrambe la parti, quindi si vedrà quanto sono valide le alternative della due squadre ai titolari. Sono pessimista per il Milan che sta giocando meno bene nell'ultimo mese. Oltre alle tante assenze in attacco, Kessiè si è spento in mezzo al campo. Anche Diaz si è spento. Vedo il Napoli favorito, a meno che non prevalga il non facciamoci male e quindi le due squadre non si accontentino di un pareggio che è un risultato che potrebbe fare comodo ad entrambe".