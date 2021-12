Milan, Kalulu: “Domenica affronteremo una squadra forte”

In vista della gara con il Napoli, il terzino del Milan Pierre Kalulu ha parlato del momento dei rossoneri. Ecco le parole del francese.

Vincere per ripartire. Il Milan affronterà domenica sera alle 20:45 il Napoli a San Siro. Una sfida complicata, importante per la lotta scudetto. Con i nerazzurri che sulla carta non dovrebbero avere problemi con la Salernitana ultima in classifica, è fondamentale conquistare i tre punti per non perdere contatto dalla capolista. Entrambe le squadre vengono da un periodo difficile, dove i punti persi per strada sono stati tanti nell'ultimo mese, complici anche i numerosi infortuni. Intervistato ai microfoni di "Sport Mediaset", il terzino rossonero Pierre Kalulu ha analizzato la situazione del Diavolo in vista del big match di domenica.