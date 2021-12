Milan-Napoli, Adani: “Meritavano di affrontarsi a pieno regime”

A poche ore dal fischio di inizio di Milan Napoli, l'ex giocatore Daniele Adani ha paralto di quello che si aspetta dalla gara.

Mancano poche ore al big match che chiuderà la 18a giornata di Serie A . Questa sera alle 20:45 il Milan ospiterà a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, che torna sulla panchina degli azzurri dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Partita fondamentale per la lotta scudetto . I nerazzurri hanno vinto venerdì sul campo della Salernitana. Ieri la Dea è stata sconfitta in casa dalla Roma di Mourinho. Con una vittoria, i rossoneri tornerebbero ad un punto dalla squadra di Inzaghi e allungherebbero su bergamaschi e partenopei. In un'intervista rilasciata per "La Gazzetta dello Sport", Daniele Adani , ha detto la sua sulla partita di stasera.

Su Ibrahimovic: "Stiamo parlando del giocatore più importante tra i ventidue in campo. Oggi più che mai il Milan dovrà aggrapparsi a Ibrahimovic. Coinvolgerlo, non permettere che si annoi, farlo sentire come un messia tra i suoi fedeli. Pioli deve appoggiarsi per forza su Ibra, avendo una trequarti rimaneggiata e inferiore, come qualità, a quella avversaria".