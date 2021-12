Milan-Napoli, gli ex arbitri commentano il gol annullato a Kessiè

Il gol annullato a Kessiè è uno dei principali argomenti di discussione di Milan-Napoli. Ecco cosa ne pensano alcuni ex arbitri.

La gara di San Siro tra Milan e Napoli termina 1-0 per i partenopei. Decisivo il gol di testa di Elmas sull'angolo battuto da Zielinski dopo cinque minuti. Buona reazione dei rossoneri nel secondo tempo, ma non riescono a trovare il gol del pareggio. O meglio, l'1-1 arriva ma viene annullato dopo la revisione al VAR . Kessiè insacca il pallone in rete, ma viene fischiato un fuorigioco discutibile a Giroud perchè infastidisce Juan Jesus. L'episodio è stato il principale argomento di discussione le post partita. Anche alcuni ex arbitri hanno voluto esprimere il loro parere.

Luca Marelli: "L’episodio è molto particolare, richiama l’episodio in Atalanta-Roma, ma non sono identici. Sabato c’erano due giocatori in piedi, Palomino muove la mano verso l’avversario. In questo caso non è stato creato un contatto perché Giroud era già a terra. Giusta l’on field review, ma rimane aperto il dibattito. Non c’è un contrasto creato, c’è un contrasto perché Giroud non poteva essere in altra posizione. Non c’è un movimento del francese verso l’avversario, non vedo un movimento per contrastare Juan Jesus. Quello di sabato è totalmente diverso, Palomino è in piedi e muove la mano verso Cristante, crea il contatto. Giroud no".