Verso Milan-Napoli: a dirigere il match sarà Daniele Doveri

L'AIA ha reso note in questi minuti le designazioni arbitrali per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A...

L'AIA ha reso note in questi minuti le designazioni arbitrali per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A. Il Milan ospiterà domenica sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, il Napoli di Walter Mazzarri. Il direttore di gara designato è Daniele Doveri. Di seguito la designazione completa per la partita.