Milan, l’MVP del mese di ottobre è Bennacer. “Grazie a tutti i tifosi”

Il Milan ha annunciato il miglior giocatore del mese di ottobre: Ismael Bennacer. Ad eleggere l'algerino i tifosi rossoneri

"Ciao a tutti. Grazie a tutti i tifosi del Milan per il vostro sostegno e l'affetto che mi date. Sono contento per questo riconoscimento. Ciao a tutti ci vediamo sul campo. Un abbraccio"

È l'algerino il più votato dai nostri tifosi come miglior rossonero del mese

Al Dall'Ara, l'algerino ha di fatto regalato il successo alla squadra rossonera, segnando il gol del 3-2 e fornendo l'assist (a Ibrahimović) del 4-2. Una rete preziosa in un momento delicato per risolvere una gara complicata; i rossoblù, nello specifico, gli portano bene perché i suoi due gol in Serie A li ha segnati proprio agli emiliani.