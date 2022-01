Milan, ecco l’ MVP di dicembre 2021: Alexis Saelemaekers

Il Milan tramite il suo profilo Twitter ha svelato l'MVP del mese di dicembre 2021. A trionfare è stato Alexis Saelemaekers.

Il Milan tramite i suoi profili social ha voluto nominare l' MVP del mese di dicembre 2021. A trionfare è stato Alexis Saelemaekers, esterno destro rossonero. Il classe 1999 è arrivato al Milan nel gennaio del 2020 come un' alternativa in più per infoltire il gruppo, ma in pochi mesi è diventato un titolare inamovibile dell' attacco di Stefano Pioli. Il belga è un calciatore dotato di moltissima velocità, ottima tecnica e dribbling. In questo avvio di stagione ha totalizzato ben 19 presenze trovando la via della rete una volta, ed inoltre fornendo 3 assist ai propri compagni.