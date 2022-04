Derby di Coppa Italia, il Giudice Sportivo multa i rossoneri: il motivo

Nella serata storta di Coppa Italia il Giudice Sportivo multa la società rossonera per il comportamento di alcuni tifosi sugli spalti.

Redazione Il Milanista

Il Milan esce con un passivo pesante dal Derby di Coppa Italia. Tre a zero e gara chiusa nel segno di Lautaro Martinez, che lancia un segnale importante per la lotta scudetto. Ora le attenzioni sono focalizzate tutte sul campionato, unica competizione ancora in corsa per i rossoneri. Pioli dovrà essere bravo a riportare il giusto entusiasmo per affrontare il finale di stagione, a partire dalla sfida di domenica contro la sua ex squadra, ora nelle mani di Maurizio Sarri.

Una vittoria domenica prossima sarebbe fondamentale per archiviare una sconfitta pesante, anche a fronte delle tante polemiche per il gol annullato a Bennacer. Valutato in posizione attiva, il fuorigioco di Kalulu, porta Mariani ad annullare il gol, tra le mille polemiche. Una serata storta sotto ogni punto di vista per i rossoneri. La difesa è tornata a subire gol, come non era più abituata a concedere nelle ultime uscite, Inzaghi ha preparato bene la partita e ha affondato il colpo. Nonostante tutto al Milan non è mancata la personalità né la prestazione e la squadra di Pioli può comunque uscire a testa alta dalla sfida di coppa.

Non solo il risultato della partita, un'ultima notizia rovina ancor di più la "non serata" del Diavolo. Il giudice sportivo ha decretato una multa alla società rossonera pari a 3.000 euro per il lancio di alcuni oggetti contro la squadra avversaria da parte della tifoseria del Milan. Secondo quanto si legge dal comunicato ufficiale, i sostenitori hanno lanciato una bottiglietta d'acqua e un oggetto di plastica all'indirizzo di un avversario - secondo quanto stabilisce ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Stessa misura adottata anche nei confronti della Vecchia Signora, anche la squadra di Agnelli dovrà pagare 3.000 euro di multa. Nella sfida di ieri contro la Fiorentina la tifoseria bianconera ha lanciato un accendino in direzione di un calciatore avversario.