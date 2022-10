Milan-Monza: andiamo a vedere il match preview della sfida

Alle ore 18 allo stadio San Siro di Milano arriva il Monza di Raffaele Palladino. Guardiamo assieme il match preview

Redazione Il Milanista

“I rossoneri tornano davanti ai propri tifosi per ospitare il Monza in un inedito Derby lombardo. Il Milan vuole allungare la propria striscia positiva in Serie A dopo il successo esterno ottenuto ai danni dell'Hellas Verona nell'ultimo weekend, mentre i biancorossi vogliono stupire ancora. Una gara storica e intrigante - calcio d'inizio previsto alle 18.00 - che andiamo a presentare con la nostra Match Preview”.

QUI MILANELLO — “I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e non hanno intenzione di fermarsi. Superare l'ostacolo Monza per avvicinarsi al meglio verso la sfida contro la Dinamo Zagabria in Champions League, questo l'obiettivo del Milan. Pioli studia le strategie per sfruttare i punti deboli dello schieramento di Palladino e concedere un turno di riposo a chi, finora, le ha giocate quasi tutte. Ancora assente Maignan, davanti a Tătărușanu potrebbe rientrare uno tra Dest e Kjær, con Tomori e Hernández confermati. Nel 4-2-3-1 dovrebbe esserci spazio anche per Pobega dal 1'. Novità in attacco: oltre al rientro di Messias, probabili chance da titolari per Rebić e Origi”.

QUI MONZA — “Nove punti nelle ultime quattro giornate di Serie A il biglietto da visita dei brianzoli di Palladino, a cui aggiungere il successo infrasettimanale sul campo dell'Udinese in Coppa Italia. Il Monza vive un periodo elettrizzante dal punto di vista del gioco e dei risultati, e la svolta è arrivata proprio con l'insediamento in panchina del nuovo allenatore. Il tecnico originario di Napoli ha risparmiato le fatiche di Coppa Italia a diversi titolari, tutti disponibili per la sfida contro i rossoneri tranne lo squalificato Rovella e l'infortunato Izzo. Il 3-4-2-1 monzese si appoggia alle certezze Pablo Marí e Marlon in difesa, con uno tra Donati e Caldirola al loro fianco. Ciurria e Carlos Augusto i favoriti sulle corsie laterali, Sensi e Barberis in mezzo al campo. Pessina-Caprari il probabile duo alle spalle di Gytkjær, in ballottaggio con Mota Carvalho e Petagna”. Questo il comunicato del Milan.