Milan, Mirante in campo domenica sera: non giocava dal 2021

Mancano soltanto tre giorni al ritorno in campo del Milan. Dopo la sosta per la pausa nazionali, i rossoneri torneranno a giocare in Serie A dopo l’ultimo successo in trasferta. A San Siro è attesa la Juventus, per la gara valida per la nona giornata di campionato. Per questo big match i rossoneri dovranno fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez e dell’infortunato Sportiello.