AC Milan e Milano&Partners vi invitano a scoprire Milano

Il club del Milan assieme a molti partners invitano tutti i tifosi a visitare e scoprire la città capoluogo della Lombardia

“Un percorso comune di valorizzazione della città di Milano e delle sue eccellenze, che farà leva sulla enorme potenzialità del Club rossonero di coinvolgere e connettere emotivamente i propri sostenitori e interlocutori di riferimento a livello globale. Nell’ambito della partnership il brand YesMilano sarà dunque protagonista attraverso canali di comunicazione e visibilità del Club, a partire da quelli presenti nello stadio San Siro, da cui partono le grandi emozioni che uniscono tutta la famiglia rossonera. In questo 2022, la città di Milano ha già accolto oltre un milione di visitatori da tutto il mondo e sono tantissime le persone che scelgono di seguire dal vivo un match dei rossoneri per rendere indimenticabile il proprio soggiorno”.

“Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "La collaborazione con Milano&Partners testimonia ancora una volta l'impegno del Club per la sua città, che dal 1899 è parte fondamentale dell'anima e dell'heritage rossonero. Siamo orgogliosi di poter essere vicino a Milano, in un momento così importante di ripresa economica e sociale: con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, il brand Milan metterà la propria piattaforma globale a disposizione della città, per consolidare un percorso comune di crescita e sviluppo, all’insegna dell’eccellenza italiana nel mondo, stile, progresso e inclusività".