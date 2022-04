Qui Milanello – Di nuovo al lavoro verso la Fiorentina

I rossoneri allenati da Stefano Pioli scendono in campo ora per preparare la sfida di Serie A contro la Fiorentina

“MERCOLEDI' 27 APRILE: La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata al Centro Sportivo di Milanello per una seduta di allenamento mattutina in seguito ai due giorni di riposo concessi dopo la vittoria sulla Lazio. Per i rossoneri è così iniziata la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00”.