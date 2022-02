Il mercato del Milan si è concluso con 0 colpi per la prima squadra: voto?

Nella giornata di ieri si è conclusa la sessione invernale di calciomercato. Tiriamo le somme per quanto riguarda il Milan

Da un lato il secondo posto in classifica condiviso con il Napoli e i 7 punti di vantaggio sulla quinta in graduatoria, (al momento la Juventus), sembrano una situazione nella quale è quasi impossibile perdere il pass per la prossima Champions League. Dall'altra parte la voglia di continuare ad inseguire quel sogno chiamato Scudetto. L'Inter sembra si la squadra più forte, ma con una vittoria nel derby in programma sabato tutto sarebbe possibile.

Tornando a parlare di mercato il dubbio che viene è uno. Il direttore sportivo Paolo Maldini aveva le mani legate? Senza particolari uscite non aveva la liquidità necessaria per fare delle entrate? Il modo in cui viene governato il Milan negli ultimi anni è ottimo. Si è puntato su un abbassamento cospicuo del monte ingaggi e dell'età media dei calciatori per puntare sulla gioventù. Il futuro è florido, ma attenzione, il Milan e i tifosi meritano quegli investimenti a cui Galliani e Berlusconi li hanno sempre abituati. Passi questa sessione di mercato, ma da giugno in poi la dirigenza rossonera dovrà far sognare i propri supporters con qualche colpo ad effetto. E non soltanto andando ad aggiudicarsi il Marko Lazetic di turno per intenderci.