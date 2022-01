Milan, Maldini pensa anche a giugno: un colpo a zero per reparto

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini guarda già all'estate e valuta diversi giocatori in scadenza da portare al Milan a zero.

Stiamo entrando nel vivo del mercato di gennaio , ma Maldini pensa anche al futuro e valuta le diverse occasioni a parametro zero per rinforzare il Milan in ogni reparto. Da tempo un nome che circola è quello di Andreas Christensen del Chelsea , che è in scadenza di contratto ma potrebbe rinnovare. Stessa situazione per un altro 'Blues', ovvero Antonio Rudiger , ma sarà difficile riportare il tedesco in Italia viste le sue richieste economiche. Allora la dirigenza rossonera valuta altri due profili. C'è Mattias Ginter del Borussia Monchengladbach , seguito anche dai cugini nerazzurri, e il belga Jason Denayer del Lione .

Si lavora anche per la trequarti, dove Brahim Diaz non sta più convincendo e potrebbe addirittura lasciare. Così è iniziato a circolare il nome di Isco, che non rientra più nei piani di Carlo Ancelotti e a giugno lascerà il Real Madrid. Alle giuste condizioni, lo spagnolo rappresenterebbe una grande scommessa. Per l'attacco ci sono tanti nomi che in passato sono stati accostati ai rossoneri. Da Lacazette a Belotti, passando per Kramaric e Origi. Profili di grande esperienza internazionale, che potrebbero far comodo a StefanoPioli.