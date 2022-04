Milan, Jorge Mendes invia dei segnali sull’affare Renato Sanches

Il superprocuratore Jorge Mendes, che segue gli interessi del centrocampista del Lille, manda segnali incoraggianti sulla trattativa.

Redazione Il Milanista

L'arrivo di Investcorp sarà una spinta in più per chiudere gli affari in sospeso. La nuova proprietà metterà a disposizione 300 milioni di euro per la campagna acquisti. Tra indiscrezioni e suggestioni da sogno la nuova proprietà rossonera proverà a regalare ai tifosi dei colpi reboanti per il futuro di una squadra che, seppur si sta giocando il titolo, ha delle lacune tra i titolari. Qualcuno poi saluterà Milanello, tra chi non verrà confermato e ceduto e chi ha scelto di dire addio a parametro zero.

Tra gli affari in entrata ancora da definire c'è quello legato a Renato Sanches. Il portoghese è l'indiziato numero uno per sostituire Frank Kessié. L'ivoriano, che sarà un giocatore del Barcellona a partire dalla prossima stagione, vede il Milan alla ricerca di un sostituto; è una priorità nella lista di Maldini e Massara. Il nome di Renato Sanches riecheggia in ottica Milan ormai da mesi e le parti sono sempre al lavoro per chiudere l'affare. La trattativa è concreta, l'interesse c'è e tra le squadre che si sono fatte avanti per il portoghese il Milan è in vantaggio. Non è un'operazione semplice ma rispetto alle richieste dello scorso gennaio l'intesa sembra più vicina.

A confermarlo è calciomercato.com che riporta gli aggiornamenti sulla trattativa. Jorge Mendes guarda con molta attenzione quello che sta accadendo al Milan. Il prossimo cambio di proprietà, con l'approdo del nuovo fondo, potrebbe portare ad un'alleanza col procuratore portoghese. I contatti degli ultimi giorni hanno fatto registrare dei passi in avanti notevoli per la questione ingaggio. Si può chiudere per una cifra certamente inferiore rispetto ai 5 milioni di euro annuali richiesti a gennaio dall'entourage del lusitano. Segnali importanti per il Milan che con il Lille ha già avanzato i contatti per arrivare a Sven Botman. Sanches e Botman potrebbero essere ancora compagni di squadra, stavolta con la casacca rossonera.