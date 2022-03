Milan, Melli: “Tonali sarà un titolare anche dell’Italia. Su Origi..”

L’ex rossonero Melli ha risposto ai microfoni di MilanNews ha parlato dell' andamento del Milan nelle ultime giornate.

“In questi giorni il dibattito imperversa e di sentenze ne leggiamo tanto. Dico solo che quest’estate siamo stati Campioni di Europa, si osannava il lavoro di questa Nazionale. Serve equilibrio, in tutte le valutazioni. La verità è nel mezzo, forse all’Europeo molte cose sono andate nel verso giusto anche come fortuna e in questo caso non abbiamo avuto la stessa sorte”.

“Assolutamente no. I rossoneri sono meritatamente in testa ad un campionato come la Serie A inferiore solo alla Premier League per ritmo e intensità e, forse, alla Liga. Germania e Francia, tolti i picchi assoluti di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, non sono paragonabili all’Italia. Non guardiamo solamente in negativo, sarebbe un grave errore”.