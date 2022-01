Milan: nei prossimi giorni il rinnovo contrattuale di Matteo Gabbia

Stando alle ultime indiscrezioni il difensore rossonero Matteo Gabbia avrebbe trovato un accordo con la società per il rinnovo.

Stando alle ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni verrà annunciato il rinnovo di Matteo Gabbia fino al 2023. La dirigenza rossonera ha voluto premiare il ragazzo per le prestazioni mostrate negli ultimi mesi, specialmente in un periodo di estrema difficoltà del reparto arretrato. Gabbia andrà a percepire poco più di un milione di euro. Il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ed ha esordito in prima squadra il 24 agosto 2017, alla tenera età di 17 anni, entrando nel secondo tempo della partita del terzo turno preliminare di Europa League vinta per 1-0 sul campo dello Škendija. Successivamente esordisce in Serie Ail seguente 17 febbraio, in occasione della sfida in casa contro il Torino, subentrando all'infortunato Simon Kjær.