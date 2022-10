Pioli: “Dobbiamo archiviare la sconfitta di oggi e pensare a mercoledì”

Un Milan poco organizzato cade allo stadio Olimpico di Torino contro la formazione di Ivan Juric , con il risultato di 2-1. I rossoneri ad oggi quindi occupano il terzo posto in classifica, a quota 26 punti, a -6 dal Napoli di Luciano Spalletti che ieri ha schiacciato 4-0 il Sassuolo . Di seguito vediamo insieme le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel post gara di Torino-Milan .

Partita decisa nell'area di rigore: "Non siamo stati lucidi, non abbiamo giocato tecnicamente di grande livello. Non siamo stati bravi nell'area avversaria e nella nostra, abbiamo concesso troppo".