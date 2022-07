Zalaegerszegi-Milan: match amichevole, orario e dove vederla in TV

La partita di precampionato del Milan di Pioli, contro gli ungheresi dello Zalaegerszeg, sarà trasmesso in diretta su Sportitalia.

Redazione Il Milanista

La partita di precampionato del Milan di Stefano Pioli, contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). L’appuntamento con ZTE-Milan è per domani, sabato 23 luglio 2022, alle ore 18.

La partita sarà preceduta e seguita da ampi pre e post-partita dalle ore 17,30 e fino alle 20,30 con interviste, commenti, approfondimenti e l’analisi tattica al touch screen di Roberto Breda.

ZTE-Milan e le gare del precampionato di Milan, così come tutto il resto della programmazione di Sportitalia, saranno disponibili sia live che on demand anche sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv, arricchita della possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito.

I rossoneri si troveranno contro il Zalaegerszegi, club che gioca nella prima serie ungherese. La scorsa stagione, la squadra si è qualificata all’ottavo posto in classifica su 12 formazioni, totalizzando 39 punti sul campo in 33 partite. A vincere il campionato è invece stato ovviamente il Ferencvaros. Il Zalaegerszegi milita nella prima serie ungherese dalla stagione 2019/20, dopo aver ottenuto la promozione per la vittoria della serie cadetta l’anno prima.

Gli ungheresi sono probabilmente più avanti del Milan in termini di preparazione fisica. Loro infatti cominceranno il proprio campionato il 29 luglio in trasferta contro l’Honved, quindi due settimane prima del Diavolo. Ciò significa che, nonostante i valori siano molto diversi, il Zalaegerszegi potrebbe avere qualche marcia in più sul piano atletico.