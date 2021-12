Milan, tra scudetto e mercato: il punto di vista di due ex rossoneri

Massimo Oddo e Luca Antonini hanno rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport" dove parlano dello scudetto e del mercato del Milan.

Redazione Il Milanista

Sta per ripartire la Serie A dopo la sosta natalizia. Il Milan riprende il suo cammino verso lo scudetto il 6 gennaio, quando a San Siro arriverà la Roma di Mourinho. Sono momenti delicati anche per quanto riguarda il mercato invernale, dove Maldini farà di tutto per regalare nuovi rinforzi alla squadra di Stefano Pioli. Di tutto questo ne hanno parlato due ex giocatori rossoneri, Massimo Oddo e Luca Antonini, intervenuti ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport".

Oddo sulla lottascudetto: "Sicuramente già così il Milan è competitivo per la lotta al titolo e lo sta dimostrando ormai da un paio d’anni, pur non essendo sulla carta la squadra più forte. E’ un gruppo attrezzato ma se confrontato con l’Inter va ammesso che gli altri, in termini di ampiezza e struttura complessiva della rosa, hanno qualcosa in più. Che non necessariamente significa che vinceranno lo scudetto, anzi. Per come la vedo io sarà battaglia fino alla fine".

Antonini sul mercato: "In questo momento l‘Inter è certamente più forte, per profondità e completezza della rosa. Al Milan serve un difensore centrale e mi pare che sia il primo obiettivo dei dirigenti rossoneri per il prossimo mercato. Ma serve anche un rinforzo a centrocampo: superare il periodo della coppa d’Africa senza Kessie e Bennacer non sarà uno scherzo, anche perché sappiamo per esperienza che quando i giocatori tornano dalla coppa d’Africa hanno bisogno di altro tempo per riportarsi al top".