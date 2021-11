Milan, un nuovo interessante profilo finito nel mirino degli scout

Federic Massara ed i suoi scout hanno messo gli occhi su un promettente calciatore che milita nella serie minore spagnola.

Redazione Il Milanista

Nelle ultime ore circola la notizia di un nuovo obbiettivo in casa rossonera. Alberto Moleiro è finito nel mirino degli scout milanisti, i quali lo osservano da diverse settimane. Il 18enne è la nuova stella del calcio spagnolo ed è in forza al Las Palmas. Il calciatore ha quel qualcosa in più che lo differenzia da tutti i suoi coetanei e sembrerebbe predestinato a varcare grandi palcoscenici. In questa stagione ha giocato 12 partite condite da 1 goal ed 1 assist. Può giocare come trequartista o come attaccante esterno ma può fare anche la mezzala offensiva proprio come Pedri, calciatore a cui viene paragonato.

Sul calciatore ci sono gli occhi di mezz' Europa tra cui anche il Milan. Ma tra le pretendenti più accanite troviamo le squadre di casa che lo osservano in maniera speciale, primo fra tutte il Real Madrid ed il Barcellona.Il Las Palmas squadra in cui milita, è terzo in classifica in corsa per una promozione in Liga. Il club non vuole e ne ha la necessità di vendere il calciatore. Infatti Alvaro Moleiro partirà solo nel caso arrivasse un club disposto a pagare la sua clausola di 10 milioni ( che salirà a 30 se la società dovesse centrare la promozione in Liga).

Il Ds Massara e Maldini vorranno certamente muoversi in tempo per il 18enne, prima che esplodi definitivamente. Per aggiudicarsi il ragazzo bisognerà comunque battere la folta concorrenza. La società credo molto in questo tipo di operazioni , nelle quali si va ad acquistare un talento grezzo che poi in prospettiva può diventare un vero èlite del calcio.