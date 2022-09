Milan, Massara: “Questa è una grande partita, sarà difficile…”

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena il big match della settima giornata di Serie A, ovvero Milan-Napoli. Sarà una gara fondamentale per le gerarchie del campionato, dopo i clamorosi stop di Inter e Juventus. Entrambe le squadre vorranno ottenere i tre punti, per proseguire al meglio la stagione, ed andare alla sosta con uno sprint in più. I rossoneri però dovranno fare a meno di un calciatore simbolo della vittoria scudetto dello scorso anno, ovvero Rafael Leao. Il portoghese infatti non prenderà parte alla gara a causa di una espulsione rimediata nello scorso match contro la Sampdoria. Anche tra le fila degli azzurri però non sarà presente un leader indiscusso. Parliamo ovviamente del centravanti nigeriano Victor Osimhen, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. L'attesa è quasi conclusa, le squadre sono pronte a dare tutto sul campo.