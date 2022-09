Milan, di nuovo caccia all’ attaccante: ecco i nomi per gennaio

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante, il quale possa dare un alternativa in più nel reparto offensivo.

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, che possa far rifiatare il reparto offensivo. Nel mercato di gennaio, il Diavolo ha acquistato Marko Lazetic, il quale però non si è rivelato pronto per la prima squadra. Le redini dell’attacco, nella parte finale di stagione, sono state affidate ad Olivier Giroud.

Il calciomercato estivo sembrava aver cambiato le cose, con l’acquisto di Divock Origi e il ritorno a pieno regime dell’attaccante croato. Proprio l’ex Eintracht Francoforte aveva stupito tutti con un inizio sorprendente ma i problemi alla schiena lo hanno nuovamente fermato.

Origi, invece, non è mai praticamente sceso in campo, se non per qualche spezzone di gara. Troppo poco per essere soddisfatti. L’ex Liverpool è volato in Belgio per cercare di risolvere, una volta per tutte, i problemi al tendine che lo stanno condizionando in questo periodo.

In questi giorni si è tornati a parlare di attaccanti per il Milan. Si cerca un profilo giovane che abbia già maturato un’esperienza importante. Deve essere capace di giocare come prima punta ma anche sulla trequarti. In sintesi un profilo più come Ante Rebic.

Ecco perché sul taccuino della dirigenza rossonera continuano ad esserci Jonathan David, classe 2000 del Lille, e Noa Lang, classe 1999 del Club Brugge. Per l’attaccante, nato in America ma nazionale canadese, il prezzo è decisamente più alto, sui 40/50 milioni di euro. Per l’olandese, invece, potrebbero bastarne sui 25 milioni.

Stesso prezzo per l’ultima idea del Milan, Noha Okafor, 22enne del Salisburgo, che si è messo in mostra proprio contro i rossoneri. Il Diavolo è rimasto stregato dalle sue qualità. Bisognerà pero fare in fretta, il talento di questi ragazzi è ormai sotto gli occhi di tutti.