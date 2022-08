Milan: all-in sul centrocampista del Bordeaux, ecco l’offerta

Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa prendere il posto di Franck Kessie. Ecco l'obiettivo rossonero...

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando duramente per cercare di regalare a Stefano Pioli nuovi innesti. Servono un difensore e un centrocampista per allungare la rosa a disposizione del tecnico campione d’Italia, che deve sopperire alle partenze di Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

Per il difensore, l’idea è di poter mettere le mani su Chalobah, che il Chelsea è pronto a lasciar partire in prestito, una volta acquistato un nuovo centrale. La speranza per il Milan è di riuscire a strappare un diritto di riscatto, che possa, di fatto, permettere di ripetere l’operazione Fikayo Tomori. L’Inter, inoltre, non appare disposta a spendere 3 milioni di euro, la cifra richiesta dagli inglesi per liberare Chalobah.

Per il post Kessie, il Milan ha avuto il via libera dal Bordeaux per l’acquisto di Onana. Il centrocampista ha voglia di cambiare aria e di confrontarsi in nuovi palcoscenici. Ha già detto sì ai rossoneri ma chiaramente serve l’offerta giusta per ottenere quello dei francesi.

Come riporta il Corriere dello Sport, un’offerta da cinque milioni di euro, di parte fissa, appare essere il giusto modo per poter convincere il Bordeaux. Saranno i bonus a fare la differenza. C’è la speranza che l’affare vada in porto il prima possibile.

Il piano B è Vranckx del Wolfsburg. I tedeschi per lasciar partire il giovane centrocampista, vorrebbero 10 milioni di euro. Il Milan, invece, preferirebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Scopriremo quindi nei prossimi giorni come Massara e Maldini vorranno completare la rosa a disposizione del tecnico rossonero.