Milan, Massara mette gli occhi su un calciatore della viola

Il calciomercato è iniziato ed il Milan sta studiando diversi profili da inserire nel proprio gruppo. La priorità certamente va al reparto difensivo dove Massara dovrà cercare di colmare il vuoto lasciato da Simon Kjaer. La società però non esclude colpi in più ruoli e nei prossimi giorni il Ds potrebbe affondare i primi colpi per dare uno slancio in più per la seconda parte di campionato. La vittoria schiacciante di ieri contro il Venezia ha fatto balzare l'entusiasmo dei calciatori e tifosi rossoneri che credono o meglio vogliono lottare fino alla fine.

Il club di Via Aldo Moro starebbe pensando anche ad un colpo a centrocampo, il quale ad oggi è pieno di incognite. Il futuro di Franck Kessie è ancora da definire, ma un accordo con l'entourage dell'ivoriano non è ancora arrivato. Un' altro nome che resta fortemente in dubbio è quello di Bakayoko, il quale è in prestito dal Chelsea e non è assolutamente sicuro che verrà riscattato.

Proprio per questo Maldini e Massara s stanno muovendo per regalare un colpo low cost a centrocampo in questa sessione invernale. Tra i possibili arrivi a Milanello vi è quello di Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 della Fiorentina. Con l'arrivo di Vincenzo Italiano, il ragazzo non è riuscito a trovare spazio ed una sua possibile partenza non è del tutto da escludere. Il contratto di Amrabat andrà in scadenza nel 2024 ed il prezzo del suo cartellino è crollato vertiginosamente. Secondo quanto riportato dalla Nazione ( Quotidiano toscano), il ragazzo potrebbe lasciare Firenze con la formula del prestito. Attualmente però il classe 1996 è impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco, ed ulteriori sviluppi arriveranno nell'arco dei prossimi giorni.