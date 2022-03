Milan-Massara, occhi puntati sul gioiellino del Bruges

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riferite da 'Tuttosport' oggi in edicola, Noa Lang è uno degli obiettivi del Ds rossonero Massara.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riferite da 'Tuttosport' oggi in edicola, Noa Lang è uno degli obiettivi del Ds rossonero Massara per la prossima sessione di calciomercato, ovvero quella estiva. Questo perché mister Stefano Pioli vuole aggiungere qualche elemento di tecnica e qualità al suo organico, specialmente nel reparto offensivo ed il giocatore olandese, sicuramente, può fare al caso dei rossoneri.

Noa Lang è un classe 1999 e milita in Belgio, nella fila del Bruges, ed è in grado di giocare da esterno offensivo (sia a destra sia a sinistra), da trequartista e, all'occorrenza, anche da punta centrale. Finora, in stagione, il calciatore ha collezionato 8 gol e 13 assist in 38 partite tra campionato belga, coppe nazionali e Champions League.

L' esterno è cresciuto nella scuola Ajax, per poi passare al Twente prima di finire con i nerazzurri di Bruges, Lang, per duttilità e caratteristiche potrebbe sposarsi alla perfezione negli schemi tattici di Pioli e rivelarsi un'arma micidiale a disposizione del Milan che verrà nella prossima stagione . Vedremo se il club rossonero deciderà di investire su di lui o magari virare su altri obiettivi. Grazie alle sue ottime prestazioni il ragazzo ha attirato su di se gli occhi di diversi club europei fra cui anche gli inglesi dell' Arsenal. Per strapparlo al Bruges, i Gunners starebbero per presentare un offerta che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, che certamente verrà considerata dal club di Lang.

Bisognerà prima sfoltire la rosa, di calciatori che ad oggi non si sposano in pieno con il progetto del mister. Fra di questi vi è senza dubbio Samu Castillejo, il quale è stato più volte vicino all' addio. Da decifrare sarà anche il futuro di Ante Rebic, che in questa stagione sta facendo molta fatica a brillare.