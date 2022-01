Milan, Massara pronto a sfidare Ausilio per un difensore

Il Ds rossonero Massara avrebbe messo nel mirino il difensore del Torino Bremer, corteggiato anche dal direttore sportivo dell'Inter.

Il Ds Massara sta monitorando da diverso tempo moltissimi profili che potrebbero fare al caso proprio dei rossoneri. L'obiettiv o del direttore sportivo del Milan è quello di portare a Milanel lo un difensore centrale in grado di sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Tanti sono i nomi e le candidature per un possibile sostituto, ma il nodo da sciogliere è ancora ben intrecciato.

Il pupillo di Massara e Maldini è Sven Botman del Lille, che però è stato blindato dalla società francese almeno per il mercato invernale. Inoltre sul ragazzo olandese vi sarebbe una concorrenza accanita da parte di moltissimi club europei, fra cui anche il fondo arabo che controlla il Newcastle. Un'altro nome molto interessante che starebbe monitorando il Milan è il difensore granata Gleison Bremer . Il calciatore secondo le ultime indiscrezioni avrebbe comunicato ad Urbano Cairo , la decisione di non rinnovare il suo contratto , il quale andrà in scadenza nel 2023.

Sul ragazzo vi sarebbe l'interessamento di diversi club: fra cui anche l'Inter ed il Tottenham. Il cartellino del ragazzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza contrattuale sia molto vicina. Il Torino inoltre sarebbe disposto a lasciar partire il difensore solamente in estate, dopo che Gleison avrà aiutato la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nella giornata di ieri, Bremer ha dimostrato ancora una volta al mondo del calcio tutte le sue estreme qualità nel match contro la Fiorentina. Il brasiliano ha contenuto il bomber serbo Dusan Vlahovic per 90 minuti, annullandolo completamente nella manovra offensiva. Chi sarà in grado di aggiudicarsi il ragazzo farà un vero affare, perchè di difensori così completi in giro ce ne sono veramente pochi.