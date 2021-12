Milan, Sconcerti: “Tonali e Tomori i migliori dei rossoneri finora”

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha dato i voti sulle squadre della Serie A. Ecco il suo giudizio sul Milan.

Redazione Il Milanista

42 punti e secondo posto in classifica. Questo è il bilancio del girone di andata del Milan, che ha chiuso l'anno con la vittoria di Empoli per 4-2. I rossoneri sembrano essere i reali avversari della squadra di Simone Inzaghi, in testa al campionato con quattro punti di vantaggio. Se vuole competere fino il fondo, il Diavolo dovrà rinforzarsi durante la sessione di mercato di gennaio. Per Pioli sarà fondamentale riavere a disposizione il maggior numero di giocatori durante la sosta natalizia. Mario Sconcerti, sul "Corriere della Sera", ha dato le sue valutazioni alle squadre di Serie A.

Questo il suo giudizio sui rossoneri: "Milan: voto 8. I due giocatori più utili sono stati Tonali e Tomori, entrambi voto 7, anche se Tomori, come molti difensori di fisico e velocità, è portato a volte a sbagliare il tempo d’intervento. Il peso lo porta da una parte, la velocità da un’altra. Il Milan merita un voto alto perché ha mantenuto l’andamento di un anno fa quando chiuse il girone nettamente in testa. Ha fatto oggi solo un punto in meno, ma con 42 punti sarebbe rimasto in testa anche la scorsa stagione. La sintesi è che è cresciuta l’Inter, non sceso il Milan. Si è abbassata la presenza di Ibrahimovic, non è entrato nel discorso Giroud, non c’è più Donnarumma, mancano sette-otto rigori rispetto all’anno scorso. Il Milan è una squadra gentile, poco prevedibile. Le sono mancati molto nell’ultimo periodo Leao e Rebic. Vedremo se andrà avanti l’idea Kessie trequartista. Pioli 7".

Kessiè trequartista è stata la grande intuizione di Pioli nella partita vinta al Castellani. L'ivoriano, nella prima frazione di gioco, ha messo a segno una doppietta. Ma il tecnico rossonera dovrà fare a meno di lui per un mese. Infatti, il centrocampista rossonero è stato convocato dal commissario tecnico della Costa d'Avorio per il ritiro di preparazione verso la Coppa d'Africa, che si svolgerà dal 9 gennaio al 6 febbraio. Kessiè volerà in Arabia Saudita il 27 dicembre. Pioli dovrà trovare al più presto una soluzione.