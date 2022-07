Milan, si defila Asensio: tra sirene dalla Premier e la richiesta sull’ingaggio

Si allontana la pista che porta a Marco Asensio del Real Madrid, uno degli obiettivi del mercato rossonero. Il maiorchino è un nome che ruota in orbita Milan da molte settimane ma è un'operazione complicata per le cifre necessarie alla chiusura. Non è un mistero che i rossoneri siano a caccia di un giocatore che abbia quelle caratteristiche ma nella lista delle priorità di Maldini e Massara non si è mai trovato al primo posto. Il calciatore è una buona occasione, è in uscita dal Real Madrid con cui ha il contratto in scadenza nel 2023.