Allarme Bennacer rientrato: contro la Fiorentina ci sarà

Le condizioni di Ismail Bennacer avevano destato molta preoccupazione dopo la sua prematura uscita dal campo.

Nella serata di ieri il mediano rossonero ex Empoli Ismail Bennacer era uscito in anticipo rispetto ai compagni di squadra dal rettangolo verde di gioco a causa di un problema fisico. Al minuto 87, infatti, i sanitari della Nazionale algerina sono stati costretti ad intervenire in campo per soccorrere il dolorante Ismail Bennacer. Portato fuori dal campo in barella, le condizioni del mediano algerino avevano messo subito in subbuglio lo spogliatoio rossonero. Per fortuna nulla di grave per lui. Infatti Ismail Bennacer è stato vittima soltanto di crampi e di conseguenza contro la formazione della Fiorentina allenata dal tecnico ex Spezia Vincenzo Italiano, il giocatore algerino sarà regolarmente in campo. Ismail Bennacer che con la maglia della Nazionale algerina ha offerto ottime prove. Anche ieri sera uno dei migliori in campo. Solo i crampi lo hanno costretto a dare forfait.