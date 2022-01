Milan, Baiocchini: “Il Lille ha problemi economici e ha bisogno di vendere”

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sul Milan alla ricerca di un difensore centrale.

Su Sven Botman: "L’obiettivo numero uno è e resta Botman, nonostante una valutazione che fa il Lille molto alta, una valutazione iniziale di 30 milioni di euro, intanto per tenere alto il prezzo ma anche per tenere buoni i tifosi, che sono un po’ in agitazione perché Ikoné è partito ed è andato alla Fiorentina; il Lille, da quello che ci è parso di capire, ha problemi economici e deve vendere almeno un altro giocatore, se non due. Il Milan continua a sperare soprattutto se il Lille facesse un discorso di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Insomma, se il Lille non si impuntasse su una cessione a titolo definitivo, allora il Milan andrebbe avanti in questo affare. Botman andrebbe a sostituire nell’immediato Kjaer, che è infortunato, e in futuro Romagnoli, che non ha rinnovato e non sta trovando l’accordo per il rinnovo. Ovviamente si continuerà a trattare, ma nel caso in cui Romagnoli non dovesse trovare l’accordo Botman è un difensore centrale mancino come lui che potrebbe dare continuità al reparto."