Milan – Parla la mamma di Nava: “Se va a Venezia torna in gondola”

La mamma di Lapo Nava ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dove si è discusso dell'umiltà del portiere rossonero.

Redazione Il Milanista

La vittoria rossonera non ha soltanto apportato ai tifosi un grande entusiasmo, ma ha anche realizzato un sogno ad un giovane ragazzo. Si tratta di Lapo Nava, giovanissimo portiere del Milan che per la partita contro i giallorossi è stato convocato per la prima volta in prima squadra. Nota simpatica del giovedì sera, Lapo dopo aver battuto lo Special One è tornato a casa con il tram, a testimonianza della sua infinita umiltà.

Vediamo le parole della mamma Olivia ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo baby Lapo. "Quando è stato convocato gli abbiamo detto “bello, siamo felici per te, goditi la serata, ma ricordati che non è successo nulla. E’ solo una piccola tappa del tuo percorso”. E’ un ragazzo molto inquadrato, con un grande senso di responsabilità, noi vogliamo questo diploma e lo vuole fortemente anche lui. E’una persona semplice. Perché è tornato a casa in tram? Mio figlio ha 17 anni, abita in centro, per lui è normale prendere i mezzi. Conoscendolo non si sarà nemmeno posto il problema. Se andrà a Venezia, vuol dire che tornerà in gondola."

Lapo Nava è un portiere nato il 22 gennaio 2004 a Milano ed è una promessa interessante del calcio italiano. L'assenza di Ciprian Tatarusanu per Covid e l'infortunio di Alessandro Plizzari hanno reso possibile la convocazione del ragazzo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio fin da piccolo, grazie anche alla passione per lo sport ereditata dal padre. Quest'ultimo giocò nel Milan in Prima Squadra tra il 1990-1995.